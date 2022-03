Comitê de Saúde vai discutir flexibilização do uso de máscaras no Piauí

O Comitê de Operações Emergenciais (COE-PI) do Governo do Estado deve se reunir nesta semana para discutir a flexibilização do uso de máscaras no Piauí. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde, Florentino Neto, em entrevista ao O Dia. Segundo ele, técnicos que integram o comitê estão avaliando os dados epidemiológicos, que servirão de base também para outras deliberações, como a retomada das cirurgias eletivas e sobre as atividades econômicas que o decreto anterior suspendia.

“Nós temos que analisar sobre o novo cenário epidemiológico. Queremos fazer um mutirão de cirurgias eletivas, em razão de termos muitas pessoas que tiveram suas cirurgias adiadas, pela necessidade da utilização de leitos para casos de síndrome respiratória aguda grave e para a Covid. Vamos analisar também a flexibilização do uso das máscaras. Nós só podemos nos manifestar após a deliberação do COE”, frisou o secretário da Sesapi.

Secretário de Saúde, Florentino Neto (Foto: Arquivo/ODia)

Uma reunião realizada na semana passada já iniciou as discussões sobre as flexibilizações. Porém, as definições só devem sair após o novo encontro. “Há tendência de queda nos casos [de Covid-19] e também de óbitos nos últimos sete dias no Piauí. Todos nós sabemos que esse quadro leva a uma flexibilização. Agora o nível de flexibilização, só saberemos após a reunião”, disse Florentino.

Flexibilização na capital

A Prefeitura de Teresina anunciou, na última segunda (07), que o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório na Capital a partir da próxima segunda-feira (14). Segundo o decreto, que deverá ser publicado ainda hoje, o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 continuará sendo obrigatório no transporte público e em atividades que geram aglomerações, como shows e espetáculos. Teresina é a primeira cidade do Piauí a flexibilizar o uso da máscara.

A partir do dia 14, o uso de mascaras será flexibilizado para ambientes abertos e atividades ao ar livre em Teresina (Foto: Jorge Machado/ODIA)



A flexibilização do uso de máscaras e a retirada das restrições de funcionamentos dos estabelecimentos se deve, principalmente, à queda de casos positivados da Covid-19, além da alta taxa de vacinação no município.



