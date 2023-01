Condutora perde controle do carro e colide com poste de energia no bairro Lourival Parente

Uma mulher de 26 anos se envolveu em um acidente de carro na manhã deste sábado (28), quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste de energia elétrica próximo a BR-316, no Lourival Parente, zona Sul de Teresina.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora se deslocava pela pista central da BR-316 e perdeu o controle do carro ao se aproximar do KM 4, local com uma pista curvilínea. Nesse momento, a mulher colidiu com um poste e desceu para o canteiro pista. Embora não tenha apresentado sinais de embriaguez, a condutora se recusou a realizar o teste de etilômetro e foi autuada pela recusa.

Além da PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Equatorial Piauí foram acionados para a ocorrência. A mulher sofreu leves lesões e foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

