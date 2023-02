Confira a programação deste sábado dos blocos de Carnaval de Teresina

Carnaval é sempre sinônimo de festa e animação. Para os foliões que não viajaram e permanecem em Teresina, o Portalodia.com traz a lista dos blocos que sairão às ruas neste sábado (18). Ao todo, cinco blocos estão programados para tomarem as ruas e avenidas e capital na tarde de hoje, segundo as informações repassadas pela Fundação Municipal de Cultural Monsenhor Chaves, a FMC.



Confira abaixo os blocos que saem às ruas neste sábado (18) em Teresina:

Capote da Madrugada

Local: Avenida Dom Severino, bairro Jóquei, zona Leste

Horário previsto: concentração a partir das 15h com desfile do bloco às 16h

Lisossomos

Local: Rua Jonas Batista, bairro Marquês, zona Norte

Horário previsto: não informado

Chepeiros

Local: Rua 8, bairro São Joaquim, zona Norte

Horário previsto: não informado

Salve Rainha

Local: Rua Climatizada, Centro

Horário Previsto: 17h

Base

Local: Rua 24 de Janeiro, Centro

Horário previsto: não informado

