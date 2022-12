Confira como fica o funcionamento do comércio em Teresina no final do ano

Com o final do ano se aproximando, serviços como comércio, bancos, supermercados e shoppings terão horário de funcionamento diferenciado em Teresina. Confira abaixo o que vai abrir e o que vai fechar na véspera de ano novo na capital piauiense.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Comércio

O comércio do Centro e dos bairros de Teresina funcionarão em horário especial devido às vendas de fim se ano. De acordo com o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Piauí), no sábado (31), as lojas ficarão abertas de 8h às 15h.

Teresina Shopping

No sábado (31), as lojas funcionarão de 10h às 18h. O supermercado Big Bompreço funcionará das 8h às 20h. O Espaço Família ficará aberto das 10h às 18h e a praça de alimentação, playground e cafeterias ficarão abertos das 10h às 18h. O cinema abrirá a partir das 13h e a academia funcionará das 8h às 14h.

No domingo (01), o Teresina Shopping estará totalmente fechado.

Shopping Rio Poty

No sábado (31), as lojas e quiosques, os espaços de lazer e praça de alimentação funcionarão das 10h às 18h. O parque funcionará das 12h às 18h e a academia, das 9h às 16h. O cinema do Shopping Rio Poty funcionará somente das 13h30 até as 18h, a loteria abrirá das 9h às 18h e o Espaço Cidadania estará fechado.

O Riverside Shopping ainda não divulgou como ficará seu funcionamento durante a véspera de ano novo.

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Piauí (Sindibancos) informou que as agências bancárias de Teresina funcionarão normalmente até as 16h na quinta-feira (29). Na sexta-feira (30) e no sábado (31), os bancos estarão fechados funcionando somente os serviços de autoatendimento nos caixas eletrônicos. No domingo (01), as agências permanecem fechados e só reabrem normalmente na segunda-feira (02).



Supermercados

No dia 31 de dezembro, as unidades do Pão de Açúcar localizadas na Avenida Frei Serafim, Dom Severino e nos bairros São Cristóvão e Jóquei funcionarão até as 18h. No domingo (02), as lojas não abrirão para atendimento. Já o Mercado Extra, localizado na Avenida Barão de Gurgueia, terá horário diferenciado: no sábado (31), ele funcionará somente até as 19. No domingo (01), o supermercado não abrirá.

As lojas do Assaí Atacadista funcionam em horário estendido até as 23h até a sexta-feira (30). No sábado (31), as unidades funcionarão até as 17h e no domingo (01), todas as unidades ficarão fechadas.

As unidades do Grupo R Carvalho e do Grupo Vanguarda não divulgaram ainda seus horários de funcionamento no final do ano.

Prefeitura de Teresina

A Prefeitura de Teresina decretou ponto facultativo na sexta-feira (30) para todos os servidores da administração municipal direta e indireta. No entanto, serviços essenciais e de interesse público funcionarão normalmente, a exemplo das Unidade de Pronto Atendimento (UPA’s), do SAMU, dos Laboratórios Centrais e das CAPS. Os agentes de operações e fiscalização da Strans também trabalharão normalmente.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam mediante agendamento de atendimento, não funcionarão na sexta-feira (30).

Governo do Piauí

O Governo do Estado ainda não definiu se concederá ponto facultativo na sexta-feira (30).

