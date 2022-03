Confira o cronograma de vacinação contra a covid para Teresina nesta semana

Dando continuidade à campanha municipal de imunização contra a covid-19, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) disponibilizará de segunda (07) a sexta-feira (11) quatro pontos de vacinação drive-thru em todas as zonas da capital.



Estes locais funcionarão das 9h às 17h para aplicação da segunda dose das vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca e também para aplicação de doses de reforços em adultos acima de 18 anos ou mais além da dose adicional para os imunossuprimidos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Confira abaixo os pontos de vacinação drive-thru para esta semana em Teresina:

Zona Sul - Terminal do Parque Piauí

Zona Norte - Terminal do Buenos Aires

Santa Maria - CEU Norte

Zona Sudeste - Terminal do Livramento

Zona Leste - Terminal do Zoobotânico

Vale lembrar que a vacinação em drive-thru não precisa de agendamento. Somente se vacinarão com marcação prévia durante esta semana as crianças que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 11 de fevereiro. Estas devem ter feito agendamento no site da FMS na sexta-feira passada, dia 04, para garantir a imunização. Também se vacinação por agendamento esta semana em Teresina o público de 12 anos ou mais que precisa receber a primeira dose e aqueles que receberão a dose de reforço da Janssen.

Para se vacinar é preciso apresentar documento com foto, CPF e o cartão de vacinação do SUS. Quem for se vacinar por agendamento, precisa mostrar também o comprovante de agendamento no site Vacina Já da FMS. Para aqueles que vão receber a segunda dose ou as doses de reforço, é obrigatório apresentar o cartão de vacina com as doses aplicadas anteriormente.

