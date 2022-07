Confira o cronograma de vacinação contra Covid-19 para esta semana em Teresina

A população de Teresina deve ficar atenta ao cronograma de vacinação contra a Covid-19 para esta semana. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou os pontos onde estarão sendo aplicadas as doses e os horários de funcionamento.



Segundo a FMS, os postos de vacinação são:



-Terminal do Parque Piauí;

- Terminal do Livramento;

- Terminal do Zoobotânico;

- Terminal do Buenos Aires;

- Teresina Shopping.

Os locais receberão pessoas a partir de 12 anos para primeiras doses, segundas doses e doses de reforço, no horário de 9h às 17 h.

Já as crianças de 5 a 11 anos poderão se vacinar nas UBS Buenos Aires; do Parque Brasil; do Saci; do Monte Castelo; da Irmã Dulce; da Cidade Jardim; do Satélite; do Alto da Ressurreição e do Parque Poti.



Piauí registra três óbitos por Covid-19 neste domingo (17)

Neste domingo (17), foram confirmados 68 casos de covid-19 e 03 óbitos pela doença, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Do total de casos confirmados, 46 são de mulheres e 22 são homens, com idades que variam de 03 a 86 anos. Os óbitos registrados são um homem de Curimatá (65 anos) e duas mulheres de Joaquim Pires (62 anos) e Parnaíba (85 anos).



No Estado, os casos confirmados somam 380.536 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 7.831 casos e foram registrados em 224 municípios.



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 199 estão ocupados, sendo 140 leitos clínicos, 51 UTI’s e 08 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 26.749 até o dia 17 de julho de 2022.



A Sesapi estima que 372.506 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento (casos registrados nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para morte.



Com informações da FMS e Sesapi