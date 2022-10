Confira o funcionamento do comércio em Teresina no feriado desta quarta-feira 

Em razão do feriado desta quarta-feira, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida, as lojas comerciais, shoppings center, banco e supermercado funcionarão em horário diferenciado.

Supermercados

Assaí

Todas as lojas do Assaí Atacadista no Piauí funcionam em horário normal, das 7h às 22h.

Big Bompreço

O Big Bompreço também funcionará no horário normal, das 8h às 22h

Pão de Açúcar

Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, data em que se celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, as unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente. A loja da Frei Serafim funcionará de 7h às 20h. As lojas São Cristóvão, Jockey e Dom Severino funcionam das 7h às 22h.

Mercado Extra

Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurgueia, funcionará no horário normal das 7h às 22h.

Carvalho Super e Carvalho Mercadão

As unidades Carvalho super e Carvalho Mercadão funcionarão em horário normal, exceto, o Carvalho Super do Shopping Riverside que funcionará das 9:00 às 21:00

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nos dias 13 e 14 de outubro o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 12/10 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Comércio O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que as lojas do Centro e dos bairros estarão abertas normalmente, atendendo os clientes que deixarão para garantir o presente dos pequenos na última hora.



Shoppings

Teresina Shopping

Lojas: funcionarão das 14h às 20h; Espaço Família: funcionará das 12h às 20h; Lojas de Alimentação e Parque: funcionarão das 12h às 22h; Cafeterias: poderão funcionar das 12h às 22h; Smart Fit: funcionará das 8h às 14h.

Riverside

Praça de Alimentação e parque infantil: 10h às 22h; Lojas e quiosques: 14h às 20h; Academia: 8h às 14h; Padaria: 7h às 22h; Clínicas e consultórios: 09h às 18h (permanecendo vitrines acesas até às 21h); Supermercado: 09h às 21h.

Rio Poty

O Shopping Rio Poty funciona normalmente, das 10h às 22h.

Transporte

Segundo a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), a frota de ônibus em Teresina será de 70%, em relação à frota semanal, como prevista na ordem de serviço. Durante o feriado da quarta-feira, 191 veículos estarão circulando.

