Confira o funcionamento do comércio no feriado desta sexta-feira (21) em Teresina

As lojas do centro e shoppings, além dos supermercados e bancos funcionam em horário diferenciado devido ao feriado de Tiradentes, comemorado nesta sexta-feira (21). Confira abaixo o horário que esses e outros estabelecimentos abrem e fecham nesse período.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

SUPERMERCADOS

- Pão de Açúcar

As unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente na sexta-feira (21). A loja localizada na avenida Frei Serafim terá atendimento de 7h às 20h e a unidade na Dom Severino de 6h às 23h. Já no bairro São Cristóvão a loja funciona de 7h às 21h e no Jockey de 6h às 22h.

- Mercado Extra

O Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurguéia, também funcionará normalmente nesta sexta-feira, dia 21, com atendimento ao público de 7h às 22h -

- Carvalho Super

As lojas do Carvalho Super funcionarão normalmente no Feriado de Tiradentes. A empresa informou que somente a loja localizada no Shopping da Cidade funcionará em horário diferenciado: de 8h às 14h.

COMÉRCIO

O Sindicato dos Lojistas de Teresina (Sindilojas) informou que nesta sexta-feira (21), o comércio, tanto no Centro, quanto nos bairros, terá funcionamento em horário normal, assim como no sábado (22).

De acordo com o vice-presidente da entidade, Leonardo Viana, é esperado que o público teresinense aproveite a data para realizar suas compras já se programando para o Dia das Mães, que deve ocorrer logo mais, no segundo domingo de maio.

SHOPPINGS

- Riverside Shopping

O Shopping Riverside funcionará em horário normal nesta sexta-feira (21). As lojas, quiosques e clínicas estéticas abrem das 14h às 20h. O parque infantil e a praça de alimentação funcionam das 10h às 22h. O supermercado, a padaria e as clínicas de saúde funcionam normalmente. A academia funciona em horário especial, das 8h às 14h.

- Teresina Shopping

Na sexta-feira, as lojas do Teresina Shopping seguirão os seguintes horários de funcionamento:

Lojas - funcionarão das 10h às 22h

Espaço Família - aberto das 10h às 22h

Big Bompreço - funcionará das 8h às 22h

Lojas de alimentação - funcionarão das 10h às 22h

Cafeterias -poderão funcionar das 10h às 22h

Cinemas - bilheteria aberta às 13h Smart Fit - funcionará das 8h às 14h

BANCOS

Segundo o Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI) na sexta-feira, 21 de abril, as agências bancárias estarão fechadas.

O Sindicato informa que contas de consumo e carnês com vencimento nos dias 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, no dia e 24 de abril, segunda-feira. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Além disso, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto no feriado quanto no fim de semana.

TRANSPORTE PÚBLICO

No Feriado de Tiradentes, o transporte público da capital funcionará com 70% da frota para atender aos usuários do transporte público que precisam se deslocar na cidade. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informou que, como o comércio de Teresina irá funcionar normalmente, a ordem de serviço é superior aos dias de feriado, que normalmente é de 30% da frota.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no