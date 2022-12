Confira o funcionamento dos serviços de saúde no feriado de Nossa Senhora da Conceição

Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), nesta sexta-feira (9) estarão em funcionamento os serviços de urgência e emergência da Capital. Estarão abertos os hospitais, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e SAMU. Outra alteração é que as consultas e exames especializados agendados para amanhã (9) serão remarcados e também não terá atendimento com vacinação contra a Covid e nem expediente administrativo na sede da FMS.



Foto: Divulgação

Essa organização é em virtude do decreto municipal (nº 23.302, de 6 de dezembro de 2022) que transferiu o feriado de Nossa Senhora Imaculada Conceição que seria nesta quinta-feira (8) para sexta-feira (9). O Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, por fazer parte da rede ambulatorial e ofertar atendimentos com agendamento prévio, também não funcionará amanhã.

Ainda como serviço de urgência estará com funcionamento normal o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento com médicos reguladores, operadores de rádio, telefonistas auxiliares de regulação médica. A frota do SAMU possui ambulâncias de suporte avançado, e básico além das motolâncias. Também terá plantão equipe do Centro de Zoonoses com plantão para recolhimentos de cães, gatos e atendimentos clínicos.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), salas de vacina, parte ambulatorial dos hospitais (marcação de consultas e exames) e setor administrativo da FMS voltam a atender a partir da próxima segunda-feira (12).

