Confira programação de vacinação para Teresina a partir desta segunda (11)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina vai abrir diversos locais para vacinação de 11 a 15 de julho. Durante toda a próxima semana, a FMS montou um cronograma de vacinação nos seguintes postos:



- Terminal do Parque Piauí;

- Terminal do Livramento;

- Terminal do Zoobotânico;

- Terminal do Buenos Aires;

- CEU Norte.

Esses locais receberão pessoas a partir de 12 anos para primeiras doses, segundas doses e doses de reforço contra a Covid-19, no horário de 9 a 17 horas. O mesmo público poderá ser atendido também nos postos do Teresina Shopping (9h às 21h) e Uespi Pirajá (9h às 17h).

De 11 a 15 de julho os responsáveis por crianças de 5 a 11 anos podem levar os pequenos para primeiras e segundas doses nos seguintes locais:



- UBS Buenos Aires;

- UBS Parque Brasil;

- UBS Saci;

- UBS Monte Castelo;

- UBS Irmã Dulce;

- UBS Cidade Jardim;

- UBS Satélite;

- UBS Alto da Ressurreição;

- UBS Parque Poti.

O COE-FMS reforça que, para atingir níveis ainda mais baixos de mortes e hospitalizações por Covid, a vacinação é fundamental, tanto em seu esquema primário (para aqueles que ainda não imunizados) quanto nas doses de reforço (para aqueles com última dose administrada há mais de quatro meses e com idade / perfil de risco já contemplados).

