Confira quem pode se vacinar contra a gripe em Teresina nesta semana

A partir desta segunda-feira (24) os idosos a partir de 75 anos já podem procurar os postos de saúde para se vacinar contra a gripe em Teresina. A redução da idade de aplicação do imunizante foi anunciada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS). Os idosos podem procurar qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital, além dos postos drive-thru localizados no edifício garagem do Teresina Shopping e nos terminais do Buenos Aires e Parque Piauí.



Os pontos de vacinação funcionam de segunda a sexta das 9h às 17h.

Além dos idosos, as crianças de seis meses a seis anos também devem receber a vacina contra a gripe. Os pais e responsáveis devem leva-las para se vacinar nas UBS’s da capital. Outros públicos já contemplados com a abertura da aplicação também continuam recebendo os imunizantes. São eles: trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. Estes grupos devem se dirigir aos drive-thru. A exceção são as crianças de 7 a 11 anos, que devem se vacinar nas UBS’s.



Veja o que é necessário para poder se vacinar:

Documento de identificação com foto que comprove a idade

CPF ou cartão do SUS

Cartão de vacina

Os trabalhadores da saúde devem apresentar ainda um documento que comprove a atividade em um serviço de saúde (declaração ou contracheque) nos últimos três meses. As gestantes e puérperas devem apresentar seu cartão da gestante ou certidão de nascimento do bebê. Pessoas com deficiência permanente devem mostrar um documento que comprove a condição de saúde.

Quem se vacinar contra a gripe também pode se vacinar contra a covid-19?

Sim. Camila Oliveira, enfermeira do setor de vacinação da FMS explica que a população que têm direito a se vacinar contra a gripe também pode receber a vacina bivalente contra a covid-19. “É comprovadamente seguro tomar as vacinas da gripe e da covid na mesma oportunidade, por isso estamos aplicando ambas nos mesmos locais”, diz.

