Confira sete cuidados básicos para deixar seu jardim lindo

O jardim é um dos ambientes mais especiais e charmosos de uma casa. Ali, reforçamos nossos laços com a natureza, nos juntamos com as pessoas queridas para passar um tempo de qualidade ao ar livre ou nos acomodamos em nossos bancos de jardim ou espreguiçadeiras madeira para relaxar depois de um dia cheio. No entanto, se desejamos manter a beleza e o vigor do nosso querido espaço verde, é preciso tomar algumas medidas essenciais.



Foto: Pixabay/

Monte seu kit de jardinagem

Invista em ferramentas básicas, como tesoura para grama e poda, garfo de mão, pás e rastelos, alicate de corte para jardim, ancinho, spray pulverizador, além de regadores, vasos que estejam de acordo com o porte das suas plantas e, se for o caso, um cortador de gramas. Equipamentos de proteção, como luvas de jardinagem, avental, botas e óculos ajudam a evitar acidentes causados por espinhos, pedras ou insetos, por exemplo.

Cuide das suas plantas

Antes de adquiri-las ou plantá-las, é importante se informar quanto às características de cada espécie, como frequência e quantidade de regas necessárias, e se elas se adequam à área que você tem disponível. Se optar pelas sementes, preste atenção nas instruções sobre como plantá-las; se optar pelas mudas, verifique a cor das folhas, confira as raízes para se certificar de que estão saudáveis e tome cuidado para não danificar ao transplantá-las. Algumas espécies podem ser plantadas durante todo o ano; outras florescem apenas em períodos específicos.

Entenda cada estação

A incidência de luz, o calor e a umidade são diferentes se estamos na primavera, no verão, no outono ou no inverno. Na hora de plantar e cultivar, é preciso respeitar as especificidades de cada estação e observar como elas afetam as plantas: na primavera, por exemplo, as plantas ficam mais suscetíveis às pragas; já no inverno, elas podem apodrecer mais facilmente. Leve em consideração também as particulares das estações na região onde você vive.

Movimente o solo

Seja em vasos, canteiros ou diretamente no chão, é importante mexer na terra regularmente e deixá-la aerada a fim de melhorar a oxigenação das plantas. Você pode aproveitar esse momento terapêutico para fazer uma limpeza, retirando galhos secos, ervas daninhas, detritos e folhas mortas e, depois, adubar o solo, garantindo a nutrição das plantas.

Use ingredientes orgânicos para adubar

Além de serem mais benéficos e sustentáveis para as plantas e para o meio ambiente como um todo, os ingredientes orgânicos – como o substrato e o húmus de minhoca – são mais econômicos. Eles aumentam o teor de matéria orgânica na terra e a disponibilidade de nutrientes para as plantas.

Empregue a técnica da cobertura da grama

É uma forma simples e eficiente de deixar a cor do gramado mais vibrante. Para isso, basta espalhar sobre a grama uma camada fina de terra enriquecida de substrato, regar normalmente e impedir a circulação na área por, no mínimo, duas semanas.

Mantenha o ritmo

Apesar exigir muito trabalho e dedicação, cuidar de um jardim é extremamente recompensador e prazeroso. Por isso, cuide regularmente do seu cantinho verde, lembre-se de regar, podar e fertilizar de acordo com a necessidade de cada espécie e mantenha suas ferramentas limpas para que durem mais e não prejudiquem as plantas.

