VÍDEO: confusão generalizada deixa feridos em ensaio de alunos no Itararé

Uma confusão generalizada na Escola Centro de Ensino Didácio Silva, no bairro Itararé, na Zona Sudeste de Teresina, terminou com pessoas feridas na noite dessa sexta-feira (02). O caso aconteceu quando a banda da escola ensaiava para o desfile de 7 de Setembro.



O 8º Batalhão da Polícia Militar informou ao Portal ODia.com que a confusão começou do lado de fora da escola. Duas pessoas - que não tiveram a identidade revelada - começaram a discutir e se agredir com pedaço de madeira e telhas. Ainda segundo a polícia, uma delas teria levantado um simulacro de arma de fogo - o que gerou correria dentro da escola. Na confusão, alguns alunos acabaram caindo e se machucando. No momento do ocorrido, haviam pelo menos 500 pessoas dentro da escola.

A confusão ocorreu por volta das 19h. As duas pessoas envolvidas na discussão foram detidas e levadas à Central de Flagrantes de Teresina. A apresentação da banda da escola acontecerá no Dirceu, durante evento o evento alusão ao 7 de Setembro.

