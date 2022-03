Corpo de Bombeiros do Piauí alerta para perigos em rios e cachoeiras nesta época do ano

O Corpo de Bombeiros do Piauí faz alertas sobre os riscos de afogamento nessa época do ano, na qual muitas pessoas vão a locais com água para se refrescar. Além disso, com a ocorrência das chuvas, pode haver ainda outros fenômenos, como a cabeça d’água, que é o aumento rápido e repentino do nível de um rio corrente ou cheio, devido às chuvas nas cabeceiras.



Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do número de ocorrências ser maior durante o verão, quem procura rios, lagos, praias, riachos e cachoeiras precisa ter bastante atenção. Isso porque o nível da água desses locais pode esconder situações perigosa. A cada fim de semana, segundo a corporação, cerca de dois óbitos por afogamento são registrados no Estado.

Foto: Elias Fontenele/ODIA

“Mesmo com o aumento do nível dos rios, o número está dentro da normalidade, na faixa de um ou dois obtidos por fim de semana. O número tende aumentar quando nós terminamos o período chuvoso. No momento em que as águas baixam as pessoas procuram e confiam em rios, riachos e lagos para lazer. Os acidentes mais comuns acontecem quando as pessoas fazem travessias em riachos e até córregos, na zona urbana, e tudo isso identificamos como afogamentos”, coronel José Veloso, do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo o coronel, o perfil das pessoas que se afogam no Estado é variado. Geralmente, são pessoas adultas e adolescentes. O cuidado deve ser redobrado com crianças.

“Raramente, temos ocorrências envolvovendo crianças. A gente chama sempre a atenção, pois apesar das crianças não estarem na linha dos números, os casos são traumáticos para toda uma família. Ou seja, é necessário que o pais redobrarem a atenção em crianças em locais de lazer, pois muitas das vezes elas não têm noção de risco”, disse.

Veja dica de segurança para evitar afogamentos:

Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe

Não ultrapasse faixas e placas de avisos

Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas

Procure sempre local onde exista a presença de Guarda-Vidas, ou o Corpo de Bombeiros

Evite nadar sozinho;

Não tome bebida alcóolica antes de entrar na água

Não se afaste da margem

Não salte de locais elevados para dentro da água

Não tente salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado

Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo

Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele;

Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas

Não abuse se aventurando perigosamente

Não deixe as crianças sozinhas

