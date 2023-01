Corpo de homem é encontrado boiando em lagoa no bairro São Joaquim em Teresina

O corpo de um homem – ainda não identificado – foi encontrado na manhã desta terça-feira (03) na região do bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. O homem estava despido e boiando em uma das lagoas no local conhecido como “inferninho”. A Guarda Municipal está no local e cadáver já está sendo removido. Os órgãos genitais do corpo foram decepados.

(Foto: Tony Silva / O DIA TV)

Segundo informações preliminares, guardas municipais foram chamados por volta de 8h da manhã. Eles encontraram o homem já boiando e as vestes estavam próximo ao local. De acordo com informações da GCM, não foi possível ver se o corpo tem outros sinais de violência por parte dele estar debaixo d’água.

Os policiais ainda vão verificar se o cadáver está com a cabeça ou não, porque esta parte do corpo também estar submersa pela água.

Aguarde mais informações...

