Corpus Christi: Montagem dos tapetes começa nesta quarta (15) no Centro de Teresina

A Solenidade de Corpus Christi, acontece nesta quinta-feira, dia 16 de junho. A Arquidiocese de Teresina divulgou a programação, e hoje (15) será iniciada a confecção dos tradicionais tapetes às 20h, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, no Centro da capital.

Os tapetes serão feitos pela própria população, um ato simbólico de respeito e veneração ao momento litúrgico em que o monumento que representa o corpo de cristo passa pelos súditos, durante a procissão, relembrando também a entrada de Jesus em Jerusalém.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Este ano, a tradicional Procissão Eucarística retorna às ruas do Centro de Teresina no dia da festa. Com o tema “Eucaristia: Pão da unidade na sinodalidade”, a celebração de Corpus Christi rende graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, fonte e centro de toda a vida cristã, na qual o próprio Senhor Jesus se dá como alimento de Vida Eterna.





O termo Corpus Christi, é de origem latina e significa “Corpo de Cristo”, que, nas celebrações da Igreja Católica, é a hóstia consagrada. A festa de Corpus Christi marca a introdução da eucaristia nas missas.

Confira a programação:

Dia 15 de junho

21h – Vigília Eucarística na Catedral de Nossa Senhora das Dores

20h – Início da Montagem do Tapete de Corpus Christi

Dia 16 de Junho

06h – Alvorada festiva e café partilhado

07h – Laudes Solene na Catedral de Teresina

09h – Santa Missa na Igreja Catedral seguida de Exposição do Santíssimo Sacramento

12h – Repique dos sinos das três igrejas do Centro da capital

13h – Abertura dos Portões da Praça Saraiva

14h – Apresentações Culturais no Patamar da Igreja Catedral

16h – Santa Missa Solene Arquidiocesana presidida pelo Arcebispo de Teresina Dom Jacinto Brito no Patamar da Igreja Catedral em seguida Procissão Eucarística até o Adro da Igreja de São Benedito com louvores ao Santíssimo Sacramento e Bênção Eucarística.

