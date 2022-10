Corrida Unimed ocorre neste domingo (16) em Teresina

Neste domingo, dia 16 de outubro, acontece uma das maiores corridas de rua do Piauí, a Corrida Unimed. Depois de dois anos sem edição, a competição chegou pra fazer valer a pena. Criado para comemorar o Dia do Médico, o evento cresceu e agora conta com a participação de toda a população. Além de celebrar esses profissionais de saúde, também incentiva a prática esportiva e a adoção de hábitos mais saudáveis.3

A Corrida Unimed terá largada na Av. Marechal Castelo Branco, no estacionamento do Hospital Unimed Ilhotas (Pronto Atendimento Infantil 24h).A concentração seráa partir das 5h30 com largada às 5h50 para percursos de 2,5km (caminhada e inclusão) e às 6h para demais percursos de5km, 10km e 15km.

Foto: Unimed Teresina/ODIA





