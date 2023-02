Corso 2023: foliões não poderão entrar com garrafas de vidro; veja outras orientações

O Corso de Teresina está de volta após o período pandêmico e as expectativas para o evento, que acontece neste sábado (11), são as melhores possíveis. Mas, para que tudo ocorra de maneira tranquila, o folião precisa ficar atento a algumas orientações, especialmente do que pode e não pode no dia.



O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), André Viana, explica seguranças particulares estarão em todos os pontos de acesso da Avenida Raul Lopes com detectores de metal, impedindo a entrada de objetos e armas, além de garrafas de vidro.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Os foliões não poderão entrar com garrafas de vidro. Em todos os acessos do corredor da folia terá vigilância privada justamente para passar o detector de metal, para que ninguém entre armado, com faca ou outro objeto, e também para ter controle com relação às garrafas de vidro”, disse.



Ao todo, serão mais de 100 guardas municipais na área, que farão patrulhamento preventivo no entorno e no corredor da folia, tanto a pé como nos 12 elevados da Força de Segurança. Além disso, a Guarda Civil Municipal contará com um cão farejador e dois drones.



Os guardas municipais iniciam a operação de segurança no Corso às 14h e ficam até a dispersão do público e trabalhadores do evento. O esquema geral de segurança conta ainda com o monitoramento de tornozelados e atendimento específico para mulheres que se sintam importunadas.

Segurança do Rio Poti

O Corpo de Bombeiros do Piauí também estará presente no Corso de Teresina e irá destacar 25 militares para atuarem no combate ao incêndio e resgate de vítimas. De acordo com o comandante operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Emídio Oliveira, uma equipe também ficará posicionada no Rio Poti, prevenindo possíveis fugas pelo local em casos de tentativas de assalto.



“Em casos de fugas pelo rio, teremos uma embarcação dos Bombeiros no local. Ao todo, 25 bombeiros estarão atuando no evento, em conjunto com a Polícia Militar”, disse.



