Corso 2023 retorna após dois anos com novo percurso; veja trechos interditados

O Corso de Teresina retorna, neste sábado (11), com um percurso mais curto. A partir das 16h, os 20 caminhões inscritos no evento sairão da Avenida Raul Lopes, na rotatória do cruzamento com a Avenida Jóquei Clube, no sentido Sul/Norte, próximo ao Edifício Euro Business, e seguirão até o Complexo Turístico da Ponte Estaiada, que será o ponto de dispersão.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Serão 32 agentes de trânsito disponíveis para coordenar o trânsito em quatorze (14) pontos estratégicos no entorno do evento. As ruas perpendiculares a Avenida Raul Lopes no trecho do percurso do Corso serão interditadas a partir da meia noite de sábado (11). E a Avenida Raul Lopes será interditada totalmente (no trecho do percurso) a partir do meio dia de sábado (11), sendo liberada após o término do evento. Clique aqui para ver os pontos interditados no mapa.

O diretor de Operações e Fiscalização no Trânsito da Strans, Biro Santos, explica que a intenção é garantir a segurança dos condutores, foliões, pedestres e a fluidez do tráfego.

“Estaremos trabalhando de forma integrada com todas as instituições e órgãos envolvidos para proporcionar a segurança de todos. Os agentes de trânsito irão atuar de forma integrada com a Polícia Militar (PM/PI), Guarda Civil Militar (GCM), entre outras”, declarou o diretor.

Recomendamos para quem for participar do evento, que utilizem táxi, mototáxi, transporte por aplicativo ou transporte público. A ponte Estaiada ficará livre, liberada ao tráfego de veículos durante o evento, nos dois sentidos, sendo interditado as alças de acesso na descida da Avenida Raul Lopes.

Sugerimos como rota alternativa a Ponte da Primavera, Ponte Juscelino Kubitschec (Ponte da Frei Serafim), Ponte Wall Ferraz e Ponte Anselmo Dias.

Confira os pontos que serão interditados:

Avenida Raul Lopes X Avenida Jóquei Clube (na rotatória próximo ao shopping Riverside)

Avenida Raul Lopes X Rua Senador Cândido Ferraz

Avenida Raul Lopes X Rua Des. Manoel Castelo Branco

Avenida Raul Lopes X Rua Anfrísio Lobão

Avenida Raul Lopes X Avenida Elias João Tajra

Avenida Raul Lopes X Rua Júlio Mendes

Avenida Raul Lopes X Rua Industrial José Camilo da Silveira X Rua Ribamar Pacheco

Avenida Raul Lopes x Rua José Paulino X Rua Senador Joaquim Parente

Avenida Raul Lopes X Avenida Cel. Costa Araújo

Interdição no ponto do retorno em frente ao espaço Parque meus Filhos

Os caminhões que irão participar do Corso irão dispersar no Complexo Turístico da Ponte Estaiada, passando por debaixo da ponte e seguindo pela alça da Ponte Estaiada, no sentido Norte, não será permitido que os caminhões fiquem parados na Avenida Raul Lopes.

O Centro de Controle Operacional (CCO) irá atuar nas áreas dos pontos e cruzamentos que possuem câmeras instaladas na Capital durante o Corso de Teresina.

