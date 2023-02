Corso: Meteorologia prevê possibilidade de chuvas isoladas na capital durante a tarde

O Corso de Teresina está de volta neste sábado (11)! E para você folião que vai participar da folia, o Portal O Dia traz a previsão do tempo para esta tarde, horário em que o evento ocorre na capital. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, há a possibilidade de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas durante o evento.

(Foto: Reprodução / INMET)

Não deve haver a ocorrência de fortes ventos, e a umidade relativa do ar estará alta, informou o INMET. Lembrando que o percurso sairá às 16h e terá início na Avenida Raul Lopes, na rotatória do cruzamento com a Avenida Jóquei Clube, no sentido Sul/Norte, próximo ao Edifício Euro Business, e seguirá até o Complexo Turístico da Ponte Estaiada, que será o ponto de dispersão dos caminhões.

(Foto: Maria Clara Estrêla / O DIA) O Corso é uma realização da Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, com apoio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e outras pastas da gestão municipal. Todas as informações a respeito do evento estão disponíveis no site cultura.pmt.pi.gov.br ou na página cultura_the no Instagram.

