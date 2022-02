Covid-19: 17 escolas de Teresina são notificadas por não cumprirem protocolo de segurança

Com a retomada das aulas presenciais, a Vigilância Sanitária está intensificando as fiscalizações em todas as instituições de ensino de Teresina. Somente nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, um total 33 escolas já receberam visita das equipes em Teresina. Até o dia 10 de fevereiro, 17 escolas haviam sido notificadas por não cumpriram os protocolos de segurança.



MPPI pede retorno das aulas presenciais e definição de protocolo entre Estado e município

Segundo a gerente de Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Larisse Portela, a maioria das denúncias têm sido relacionadas a não suspensão de turmas mesmo após dois ou mais alunos testarem positivo ou salas de aula aglomeradas, com ocupação maior do que a máxima permitida.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Estão sendo fiscalizadas escolas, faculdades, cursos técnicos e outras instituições tanto da rede pública como particular. Das 33 fiscalizações, oito foram de rotina para liberação de licença sanitária e 25 foram solicitações decorrentes de denúncias.

Larisse Portela ressalta que a população pode formalizar denúncias à Vigilância Sanitária pelo telefone 3215-9102, de segunda a sexta-feira em horário comercial. Ela reforça que a população deve estar atenta à nova Norma Técnica, publicada em 11 de janeiro de 2022 e alterada em 26 de janeiro.

“Qualquer descumprimento a essa normativa pode trazer riscos a alunos e trabalhadores da educação, como o fato da direção não suspender as turmas de alunos em que dois ou mais testem positivo num intervalo de sete dias, salas com ocupação maior que a capacidade, ausência de disponibilização de álcool em pontos estratégicos pelo ambiente escolar”, alerta Larisse Portela.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no