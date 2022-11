Covid-19: Casos da doença mais que dobraram na última semana em Teresina

Na última semana, de 06 a 12 de novembro de 2022, Teresina apresentou um aumento de 288% nos casos confirmados de covid-19, mais que dobrando na capital. Os dados são do último boletim do Centro de Operações Emergenciais (COE) da Fundação Municipal de Saúde (FMS), que faz um alerta para os cuidados com a doença.

Ainda segundo o relatório, Teresina apresentou um aumento de 32% no registro de síndromes gripais. Apesar disso, neste período, foram registradas apenas duas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e nenhum óbito na capital.

Ainda na semana de 6 a 12 de novembro, a demanda por testes do tipo RT-PCR aumentou 15%, com uma positividade de 3,5%. No entanto, mesmo com o aumento da positividade de testes o nível de transmissão (CDC) continua em faixa verde, ou seja, baixo.

Diante desta situação, o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, alerta a população para que tomem todas as doses da vacina contra a covid-19. “Devemos continuar vacinando as pessoas que ainda não têm o esquema vacinal completo. Apesar de já termos mais de 98% da população adulta vacinada com primeira e segunda dose, ainda vemos muitas pessoas que não retornaram para receber a terceira e quarta dose”, diz o gestor.

Vacinação Infantil

Teresina iniciou na quarta-feira (16) a vacinação dos bebês de 6 meses a menores de três anos com comorbidades, porém foi constatada uma baixa procura no primeiro dia. “Para garantir a vacina, basta acessar o site da FMS. Por isso pedimos que todos os pais com filhos neste grupo façam o agendamento”, reforçou Gilberto.

Com informações da FMS