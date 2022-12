Covid-19: FMS anuncia agendamento de vacina para crianças de seis meses

O agendamento da vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a maiores de três anos será reaberto em Teresina a partir das 17h desta segunda-feira (19/12), anunciou a Fundação Municipal de Saúde (FMS). As vagas abertas serão para segunda dose do imunizante, voltadas para aquelas que têm data no cartão marcada até o dia 26 de dezembro e pode ser feita no site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/

Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina, esclarece que, por questões de organização, novas vagas serão abertas semanalmente para os pequenos com data aprazada para aquele período. “Assim, aqueles que precisam tomar a segunda dose após o dia 26 serão contemplados com novas aberturas de agendamento que acontecerão nas próximas semanas”, explica.

Foto: Arquivo / O Dia

A coordenadora reforça ainda que no momento estão disponíveis apenas vagas para segunda dose. “Assim que recebermos a vacina novamente, abriremos datas para aqueles que não ainda puderam tomar a primeira dose”, esclarece.

Para ter acesso ao serviço, basta acessar o site e clicar na opção “agendamento público alvo”, escolher o público das crianças, marcar a opção “Já tomei a 1ª dose e quero agendar a segunda” e confirmar que levará a uma página onde os pais devem escolher uma sala de vacina, dia e hora. No momento da vacinação, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar os seguintes documentos: CPF ou Cartão do SUS e o Cartão de Vacina com o registro da primeira dose.

Segundo o esquema da vacina Pfizer infantil, a segunda dose deve ser tomada após quatro semanas de administração da primeira. As crianças tomarão ainda uma terceira dose, administrada pelo menos oito semanas após a segunda.

