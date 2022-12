Covid-19: Teresina abre agendamento de vacinação de 2ª dose para crianças

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre hoje (26) às 17h novas vagas de agendamento para a segunda dose da vacina contra a covid-19 destinada a crianças de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Para ter acesso, basta acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

Desta vez, serão contempladas as crianças com data de segunda dose marcada no cartão até o dia 02 de janeiro. “Lembramos mais uma vez que crianças com data de segunda dose posterior ao dia 02 poderão agendar nas vagas que abriremos nas próximas semanas”, ressalta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha da FMS.

Para ter acesso ao serviço, basta acessar o site e clicar na opção “agendamento público alvo”, escolher o público das crianças, marcar a opção “Já tomei a 1ª dose e quero agendar a segunda” e confirmar, que levará a uma página onde os pais devem escolher uma sala de vacina, dia e hora. No momento da vacinação, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar os seguintes documentos: CPF ou Cartão do SUS e o Cartão de Vacina com o registro da primeira dose.

Além da vacinação infantil, a FMS mantém a programação normal de imunização para outros grupos durante esta semana. De segunda (26) a sexta-feira (30), o Teresina Shopping estará recebendo as pessoas a partir dos 5 anos de idade em qualquer etapa do esquema vacinal – desde que liberada para a respectiva faixa etária. O local funciona das 9h às 17h e atende por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento.

Na terça (27) e quinta-feira (29), a população tem acesso às vacinas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atendem das 8h às 12h e das 13h às 17h. A população em geral a partir dos 12 anos tem acesso ao imunizante em todas as UBS do município. Já as crianças de 5 a 11 anos podem ser atendidas nas UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição.

Além disso, durante o fim de semana, as salas de algumas UBS estão abertas imunizando a população de 5 anos e mais. No dia 31 (sábado), a vacina estará disponível nas UBS do Porto Alegre (zona Sul) e Renascença (zona Sudeste); já no dia 1º de janeiro, estarão abertas as UBS do Parque Piauí (zona Sul), Santa Maria da Codipi (zona Norte) e Santa Isabel (zona Leste). Nestes dias, as unidades funcionam das 7h às 19h.

