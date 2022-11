Covid-19: Teresina recebe primeiras doses para vacinação de crianças de 6 meses

Teresina começará, na próxima quarta-feira (16), a vacinação contra a Covid de crianças entre 6 meses e menores de três anos idade (2 anos, 11 meses e 29 dias). O município recebeu nessa sexta-feira (11) um total de mil doses do imunizante e, conforme orientado pelo Ministério da Saúde, iniciará pelos pequenos portadores de comorbidades.

A vacinação será feita por agendamento que será aberto na segunda-feira, às 17h, através do site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

Segundo Emanuelle Dias, coordenadora da campanha em Teresina, a vacinação desse novo público iniciará na próxima semana em virtude da necessidade de realizar novo treinamento para que os profissionais estejam devidamente capacitados.

Eles serão imunizados com a vacina Pfizer infantil, em um esquema que contempla três doses. As duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

No momento da vacinação, as crianças devem estar acompanhada dos pais ou responsáveis e apresentar os seguintes documentos: CPF ou Cartão do SUS, Cartão de Vacina e um laudo ou prescrição médica descrevendo a comorbidade entre as incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19.

O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, reforça a importância da vacinação deste público, evitando assim infecções pelo coronavírus, hospitalizações, síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e óbitos, além de complicações como a Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) e condições pós-covid-19.

