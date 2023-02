Covid-19: Teresina retoma vacinação a partir desta quinta-feira (23); veja locais

Após o período de carnaval, Teresina irá retomar com o cronograma de vacinação contra a Covid-19. A partir desta quinta-feira (23), postos de vacinação em todas as zonas da cidade estarão disponíveis para diversos públicos.

Na quinta (23), das 8h às 12h e 13h às 17h, o público de 12 anos e mais (de acordo com o esquema preconizado para cada idade) têm acesso à vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Já na sexta (24) acontece a aplicação da primeira dose para as crianças de 6 meses a 4 anos, bem como a 2ª e 3ª dose para bebês de 6 meses a menores de 3 anos e a dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos. Para ter acesso, os pais devem se dirigir ao Teresina Shopping ou às UBS do Planalto Uruguai, Redonda, Betinho, Cristo Rei, Poti Velho, Monte Verde. O horário de funcionamento do shopping é das 9h às 17h, e as UBS funcionam das 8h às 12h e 13h às 17h.

O Teresina Shopping estará aberto na quinta (23) e sexta-feira (24), recebendo também os seguintes públicos: primeira dose para o público de 12 anos e mais, segunda dose para pessoas de 3 anos e mais, primeiro reforço para 5 anos e mais, segundo reforço para 18 anos e mais e o terceiro reforço para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única.

No sábado (25) e domingo (26), das 8h às 12h e das 13h às 17h, a Fundação Municipal da Saúde (FMS) mantém abertos os postos das UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. Estes locais estarão aplicando 2ª dose para crianças de 3 a 11 anos; 1ª dose, 2ª dose e 1º reforço para 12 anos e mais, 2º reforço para 18 ou mais e 3º reforço para vacinados com Janssen no esquema primário – dose única.

No momento da vacinação, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacinação. “Crianças e adolescentes devem ainda estar acompanhados dos pais ou responsável legal no momento da imunização”, reforça a coordenadora da campanha em Teresina, Emanuelle Dias.

Confira a programação completa

23 e 24/02 – Quinta e Sexta – 9h às 17h

– Teresina Shopping (Edifício Garagem – Estacionamento do G3)

2ª dose crianças de 3 a 11 anos

Reforço crianças 3 a 11 anos

1ª dose 12 anos e mais

2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

1º Reforço (12 anos ou mais)

2º Reforço (18 anos ou mais)

3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única)

23/02 – Quinta – 8h às 12h e 13h às 17h

– Todas as UBS

1ª dose 12 anos e mais

2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

1º Reforço (12 anos ou mais)

2º Reforço (18 anos ou mais)

3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única)

23/02 – Quinta – 8h às 12h e 13h às 17h

– UBS Buenos Aires, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite e UBS Parque Poti, UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Santa Isabel, UBS Renascença, UBS Alto da Ressurreição

2ª dose 3 a 11 anos

Reforço 5 a 11 anos

25 e 26/02 – Sábado e domingo – 8h às 12h e 13h às 17h

– UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença

2ª dose 3 a 11 anos

1ª dose 12 anos e mais

2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

1º Reforço (12 anos ou mais)

2º Reforço (18 anos ou mais)

3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário – dose única)

24/02 Sexta-feira

– Teresina Shopping, UBS Planalto Uruguai, Redonda, Betinho, Cristo Rei, Poti Velho, Monte Verde, Nossa Senhora da Guia, Memorare, São Pedro

1ª dose (6 meses a menores de 5 anos – 4 anos, 11 meses e 29 dias)

2ª dose (6 meses a menores de 3 anos – 2 anos, 11 meses e 29 dias)

3ª dose (6 meses a menores de 3 anos – 2 anos, 11 meses e 29 dias)

Reforço (3 e 4 anos)

