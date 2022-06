Covid-19: Teste pode ser realizado em todas as UBS de Teresina a partir de hoje

O presidente da Fundação Municipal de Saúde, o médico Gilberto Albuquerque, afirmou, na manhã desta segunda-feira (06), que o teste rápido de covid-19 já pode ser realizado em todas as unidades básicas de saúde de Teresina a partir de hoje. Com a reorganização da rede, as 91 UBS distribuídas pela Capital estão aptas a realizarem os testes.

“Os testes estavam sendo realizados nas urgências de hospitais e UPAs, mas agora serão feitos nas Unidades Básicas, que encaminharão apenas os casos mais graves para as unidades hospitalares”, explica Gilberto Albuquerque.

Foto: Arquivo O Dia

A FMS orienta que os testes devem ser realizados considerando a data de início dos sintomas: a partir do 1º dia até o 7° dia (entre o 3º e 7º dia de doença, preferencialmente).

Ainda de acordo com a fundação, os atendimentos dos pacientes com síndromes gripais devem ser priorizados nas UBS’s para que essas pessoas permaneçam o menor tempo possível na unidade.

"É importante que sejam reforçadas medidas de segurança, devendo todas as pessoas, sejam profissionais de saúde, trabalhadores de saúde (pessoal que labora na limpeza, cozinha, na área administrativa, dentre outros), pacientes de maneira geral e especialmente aqueles que apresentam síndrome gripal devem fazer uso de máscara e demais medidas de biossegurança", informou a FMS.



Com informações da FMS.