Covid: Em Teresina, vacinação é suspensa no domingo (30) de Eleições; veja cronograma

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina reorganizou o cronograma de vacinação para esta sexta-feira (28), dia do servidor público, e também para o final de semana por conta da eleição do próximo domingo (30). Neste período só serão oferecidas vacinas na sexta (28) e sábado (29) em cinco UBS da capital.

O posto de vacinação do Teresina Shopping não funcionará no sábado. As UBS que vão ofertar a vacina nesta sexta e no sábado são as seguintes: UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença.

A vacina contra Covid está disponível para crianças de 5 a 11 anos (1ª e 2ª doses) e de 3 e 4 anos (2ª dose), além das doses das vacinas de rotina que fazem parte do Plano Nacional de Imunização- PNI. Para adultos, serão ofertadas todas as doses de vacina.

