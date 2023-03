Covid: idosos de 60 anos ou mais receberão a vacina bivalente a partir de segunda (27)

Teresina reduziu mais uma vez a faixa etária para aplicação da vacina bivalente contra a covid-19. A vacina bivalente protege contra a cepa original do vírus e contra a variante Ômicron. A partir da próxima segunda-feira (27), os idosos de 60 anos ou mais poderão receber o imunizante. Além dos idosos, as pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos também já têm direito à vacina.



A vacina bivalente está disponível para aplicação nos terminais do Buenos Aires e do Parque Piauí, e no edifício garagem G1 do Teresina Shopping das 9h às 17h de segunda a sexta-feira.

Para se vacinar, é preciso apresentar o documento de identificação com foto e o cartão de vacina. “As pessoas imunossuprimidas devem apresentar também um documento atestando sua condição”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Vale lembrar que, além de quem precisa receber a dose bivalente, o Teresina Shopping está recebendo também todos os públicos de qualquer etapa da campanha de vacinação monovalente a partir dos 6 meses de idade. O edifício garagem funciona das 9h às 17h de segunda a sexta-feira.



O público de 12 anos e mais, que estão em outras etapas da campanha, podem ainda tomar a vacina na terça (28) e quinta-feira (30) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. “A exceção são os pacientes que vão tomar a segunda dose de Coronavac, que devido à baixa quantidade está disponível apenas no Teresina Shopping”, esclarece Emanuelle Dias.

Também nas terças e quintas, as UBS do Buenos Aires, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição estarão aplicando primeira, segunda dose e reforço para crianças de 5 a 11 anos.

Segunda (27), quarta (29) e sexta (30), os bebês de 6 meses a menores de 3 anos, além das crianças de 3 e 4 anos que vão tomar dose de reforço, podem às UBS Planalto Uruguai, Redonda, Betinho, Cristo Rei, Poti Velho, Monte Verde, Nossa Senhora da Guia, Memorare, São Pedro e Santa Isabel. O horário de funcionamento do shopping é das 9h às 17h, já as UBS funcionam das 8h às 12h e 13h às 17h.

Além disso, na segunda-feira (27), às 17h, a FMS abre ainda novas vagas de agendamento de primeira dose para bebês de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Para marcar a vacinação, basta acessar o site Vacina Já.

