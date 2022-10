Crianças de baixa renda participam de ação em restaurantes de Teresina e Altos

Cerca de 800 crianças vão participar da Semana da Criança Abrasel, realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Piauí (Abrasel), em homenagem ao Dia das Crianças. A ação, que ocorre entre os dias 3 e 14 de outubro, tem por objetivo promover experiências gastronômicas e também muita diversão para crianças da rede municipal de ensino, de abrigos, crianças com deficiência e de baixa renda. Este ano, 30 restaurantes estão inscritos e o evento ocorrerá nas cidades de Teresina e Altos.



“É um evento inclusivo, que, a cada ano, ganha mais o coração dos empresários, visto que o número de adesões à campanha vem aumentando. E isso é uma oportunidade ímpar de proporcionar a crianças, que por algum motivo não têm o hábito de frequentar um restaurante com a família, essa experiência com os amigos, se divertindo e experimentando o que os nossos restaurantes têm de melhor para oferecer: acolhimento, respeito e uma ótima comida”, afirma Eduardo Rufino, presidente da Abrasel no Piauí.

Foto: Divulgação/Abrasel no Piauí

Esta é a terceira vez que a Abrasel no Piauí promove o evento, mas esta é uma iniciativa que já acontece há 19 anos nacionalmente. Além de restaurantes, hamburguerias, sushi bares, pizzarias, sorveterias e lojas de conveniência também irão participar. Na loja de conveniência, a proposta é oferecer, junto com o lanche, uma sessão de cinema para as crianças.

“Sempre buscamos ações como esta para poder fazer a nossa parte pelas crianças que merecem um momento feliz para guardar na memória. Acreditamos na solidariedade, isso faz parte do nosso DNA. Quando tomamos conhecimento da ação da Abrasel, juntamos as ideias e adicionamos um cineminha para curtir junto com as crianças”, disse a empresária Marília Brito.

Os estabelecimentos que tiverem interesse em participar da ação podem entrar em contato com a Abrasel no Piauí pelas redes sociais.

