Criminosos arrombam carro e levam equipamentos de fotógrafo na zona leste de Teresina

O fotógrafo Gabriel Paulino teve os equipamentos de trabalho roubados após ter o carro arrombado, na avenida Lindolfo Monteiro, zona leste de Teresina. De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele estava em um restaurante por volta das 21h40 e estacionou o veículo próximo ao local.

(Foto: Divulgação / Redes Sociais)

Os criminosos quebraram o vidro do carro e levaram cinco equipamentos da câmera fotográfica da vítima, uma modelo Canon R. Os bandidos levaram junto três lentes, e um flash, que também faziam parte do material de trabalho do jornalista. Todo o equipamento está avaliado em mais de 10 mil reais.

Gabriel Paulino já prestou serviços para o Governo do Estado e também para empresas de comunicação privadas. O número de contato para quem tiver informações dos equipamentos é o (86) 99825-1515.

