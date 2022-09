Criminosos morrem após tentarem assaltar segurança no bairro Real Copagre

Dois homens ainda não identificados morreram na manhã desta terça-feira (13) após uma tentativa de assalto a um segurança na Rua Altos, bairro Real Copagre, zona Norte de Teresina. De acordo com a PM, um dos supostos criminosos morreu no local da ação; já o outro ainda foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e não resistiu aos ferimentos.

(Foto: Tony Silva / O DIA TV)

De acordo com a Polícia Militar, os dois foram alvejados pela vítima, que reagiu à tentativa. Segundo o Major Audivam, os dois estariam em uma motocicleta. “Nós estamos ainda esperando a Perícia guardar para mexermos no corpo e realizarmos a identificação dos meliantes. Eles estavam com duas armas”, relatou o Major para a O DIA TV.

Um terceiro acusado da tentativa de assalto fugiu em uma motocicleta. Porém, a Polícia não soube informar se ele foi alvejado ou não. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Perícia Criminal e Instituto Médico Legal (IML) estão sendo aguardados para fazerem a investigação do caso e a remoção do corpo.

Com informações de Tony Silva, da O DIA TV