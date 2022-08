Cruzamento da Frei Serafim com a Miguel Rosa é interditado parcialmente neste sábado (13)

O cruzamento das avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa, no Centro de Teresina, será interditado neste sábado (13), e segue até a próxima terça-feira (16) para a execução de serviços de sondagem em via pública. Os trechos interditados da avenida Miguel Rosa serão entre a avenida Frei Serafim e as ruas São Pedro e Coelho Rodrigues. A escolha do período para este serviço se dá pela diminuição do fluxo de veículos na área, diante do feriado de aniversário de Teresina.

A Prefeitura de Teresina informou que a interdição se dará para complementação do projeto de rebaixamento da Avenida Miguel Rosa. “Essa é uma obra grande e com necessidade de estudo de solo e detalhamento de dados para o projeto para definirmos o melhor método de execução e os materiais a serem utilizados", explica Márcia Muniz, engenheira responsável, vinculada a secretaria municipal de Planejamento.

O cronograma inclui, além da primeira etapa de sondagem realizada no último sábado (06), esta nova etapa de estudo e escavação das estruturas subterrâneas no entroncamento. Além de uma última etapa para conclusão, que deve ser realizada ainda este mês no trecho interditado.



A gerente de Operações e Fiscalização de Trânsito da Strans, Carla Sales, orienta que os motoristas que necessitam trafegar neste trecho evitem esta rota e busquem outras alterativas durante o período de interrupção parcial temporária do trânsito no cruzamento.

“Os agentes de trânsito da Strans estarão no trecho interditado para auxiliar os motoristas e pedestres e garantir a fluidez no trânsito em uma via de grande fluxo de veículos e pedestres, pedimos a compreensão da população neste momento”, ressalta a gerente.





