CSU do Parque Piauí é reinaugurado com primeiro cineteatro da zona Sul

O Centro Social Urbano (CSU) do Parque Piauí, localizado na zona Sul de Teresina, foi, nesta segunda-feira (26), às 18 horas, após passar por reforma e modernização. O local, além de se transformar em uma escola de artes e empreendedorismo, também passa a abrigar o primeiro cineteatro da zona Sul da capital.

O prédio do CSU foi totalmente reformado e comporta salas para oficinas de dança, música, teatro e diversos outros cursos como corte e costura, e também conta com uma piscina semiolímpica que já funciona com aulas de hidroginástica para idosos.

“Esse local é o ponto de cultura que a zona Sul precisava. É amplo, acessível e está estruturado para receber tanto atividades culturais como esportivas e sociais. Aqui já foram entregues mais de 4 mil certificados, agora queremos ampliar esse número e atingir mais pessoas”, ressalta o secretário de estado da Cultura, Carlos Anchieta.

Após dez anos abandonada, a escola de circo que formou uma geração de talentos volta a funcionar dentro do espaço, a lona do circo foi refeita e ganhou iluminação. A quadra ganhou cobertura e novo piso.

O primeiro cineteatro tem capacidade para 110 pessoas, possui camarim, som, luz, projeção e passa a chamar Teatro Joana Pereira umas das primeiras moradoras do Parque Piauí. Ela foi vice-presidente da Associação de Moradores do bairro e deu vida ao grupo de mulheres bordadeiras que se reunia todas as quartas-feiras no CSU.

Foram investidos R$ 2 milhões em recursos do Pro Piauí na reforma do equipamento público por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Com informações da Ccom.