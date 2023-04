Curso gratuito de instalação de sistemas de energia fotovoltaica é ofertado em Teresina

A Fundação Wall Ferraz, em parceria com Federação de Esporte, Cultura e Ação Social do Piauí (FECASP), abriu nesta quarta-feira (05) mais três turmas do curso de “Instalação de Sistemas Fotovoltaicos”, que será realizado na sede do Centro Social da Juventude - JISMAC, na Zona Norte de Teresina. O setor de energia renovável é um dos que mais cresce no país.



Por ser a segunda maior fonte de energia limpa do Brasil, a instalação de paneis solares cresceu 84% no último ano. A demanda aqueceu o setor – que pede profissionais com qualificação profissional para o mercado de trabalho. Pensando nisso, desde o ano de 2022, a Fundação oferta turmas para o curso de “Instalação de Sistemas Fotovoltaicos” em todas as zonas da Capital.

No curso, os alunos aprendem sobre instalações de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, além de se qualificar na realização de boas visitas técnicas, manutenções (preventivas e corretivas) de qualidade. “É um curso que traz muitas oportunidades em uma área que está crescendo muito, as aulas são teóricas e práticas e eu estou gostando bastante”, relatou Ezequiel Ferreira, que já é aluno do curso de “Instalação de Sistemas Fotovoltaicos”.

Como se inscrever?

Para se inscrever nas novas turmas, o candidato deve comparecer até a sede da JISMAC (Rua Francisco Magnólia 1434 - bairro Santa Maria da Codipi), com RG, CPF e comprovante de residência, sendo maior de 16 anos, com ensino médio completo ou estar cursando o último ano.

O presidente da Fundação Wall Ferraz, Maykon Silva, falou sobre as 3 novas turmas ofertadas “Esse é um setor que todos os dias cresce no país. O mercado de energia limpa pede qualificação profissional e estamos descentralizando e ampliando cada vez mais a grade de cursos da FWF, disponibilizando mais oportunidades para os teresinenses, se capacitarem, trabalharem ou gerar renda própria”, disse Maykon.

