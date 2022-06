Curto-circuito suspende atendimentos em posto do Detran nesta terça (21) em Teresina

Um curto-circuito nas dependências do Posto do Detran do Espaço da Cidadania do Shopping Rio Poty, em Teresina, durante a madrugada, impossibilitou a realização dos serviços oferecidos no local. Por isso, a Secretaria de Estado da Administração e Previdência (Seadprev) informou que, devido ao problema, os atendimentos estão suspensos nesta terça-feira (21).

As pessoas que possuem atendimentos agendados para este posto deverão ser realocadas para a unidade do Espaço da Cidadania do Show Auto Mall, na zona leste de Teresina, ou reagendados para os próximos dias.

Ainda de acordo com o Detran, a equipe de engenharia da SeadPrev e o Corpo de Bombeiros já estão trabalhando para a liberação dos atendimentos nesse posto o mais breve possível.

Águas de Teresina também suspendeu atendimento

A loja de atendimento da Águas de Teresina no Shopping Rio Poty também não está funcionando nesta terça-feira. Devido a falha elétrica no espaço do Detran. O órgão informou que quem possuir alguma pendência a resolver com a empresa, deve recorrer aos canais digitais de atendimento, que funcionam 24h.

