Daniela Mercury é atração da Parada da Diversidade de Teresina hoje (06)

A Parada da Diversidade de Teresina chega a sua 20ª edição em 2022, encerrando a Semana do Orgulho de Ser. O evento acontece nesta terça-feira (06) e contará com a grande atração da cantora baiana Daniela Mercury. A concentração está marcada para às 16h em frente à Potycabana, com percurso que seguirá pela Avenida Raul Lopes até o estacionamento da Ponte Estaiada.



Essa é a segunda vez que a artista se apresenta no evento organizado pelo Grupo Matizes. Sua primeira participação foi em 2013 e ela se apresentou para mais de 100 mil pessoas. A Parada da Diversidade não era realizada presencialmente desde 2019. Segundo Marinalva Santana, vice-coordenadora do grupo, as expectativas são as melhores possíveis para o evento.



“A Parada acontecerá na véspera do 7 de Setembro, possibilitando que o evento se estenda até mais tarde e as pessoas possam curtir sem se preocupar, já que poderão descansar no feriado. E ter a Daniela Mercury com a gente é maravilhoso! Ela é um dos nomes LGBTQIA+ mais relevantes da nossa música e fará um show emocionante e muito animado para o público de Teresina”, disse.



Para o evento, a estimativa é de que 100 mil pessoas compareçam ao local, que terá diversas atrações artísticas e musicais, como: Chandelly Kidman; Dj Kell; Dj Samdra Dee; Dj Hiperbolar e Dj Tainah Porta, Kim Rehxa; Kethelyn Lays; Paulo Mota; Stella Simpson; Synceria.







Trânsito e vias alternativas

A partir das 15h a Avenida Raul Lopes será interditada nos dois sentidos devido a Parada da Diversidade. Por conta disso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) estará trabalhando para garantir a fluidez do trânsito. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.



A concentração da Parada será às 16h, em frente à Potycabana, com percurso que seguirá pela Avenida Raul Lopes até o estacionamento da Ponte Estaiada. Os agentes de trânsito da Strans estarão no entorno do evento para orientação de trânsito. A Parada está programada para se estender até a meia-noite.



Carla Sales, gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito da Strans, orienta que os condutores que trafegarem pela Avenida João XXIII e precisarem acessar a Avenida Ininga, que utilizem a via sentido Sul-Norte.



Aparato de segurança

O comandante da Guarda Municipal de Teresina, André Viana, destacou que será feito o reforço da equipe que já está localizada na estrutura embaixo da Ponte da Estaiada, onde haverá a concentração dos shows, e também será feito o reforço no patrulhamento pela Polícia Militar.



Já a Polícia Militar do Piauí informou que cerca de 104 policiais estarão divididos nos horários equivalentes ao evento, comandados pelos respectivos Comandantes de área. Os militares estarão espalhados em todo o perímetro do evento, sendo possível a visualização e localização para eventual busca de orientação.



