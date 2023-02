De Geleia da Shakira a bebê Hulk: veja as melhores fantasias do Corso 2023

Dando continuidade à tradição das fantasias inusitadas do Corso de Teresina, este ano, os foliões capricharam nas inspirações para cair na folia. Há foliões que preferem se fantasiar sozinhos e pagar barato pelos adereços, mas há também um grupo de amigos que gastou mais de R$ 700 para combinar a fantasia e curtir junto o carnaval. Veja abaixo as histórias e fantasias inusitadas do Corso 2023:

(Fotos: Jailson Soares/O Dia)





Jorge Luiz (Bebê Hulk) - "Como vou vender pipoca, preciso chamar a atenção da criançada, porque vai ter muito concorrente. Quanto mais chamar atenção dos clientes, melhor, porque o movimento ainda tá muito parado. Pra essa fantasia gastei só a tinta mesmo".

Eliane Leão (Geleia da Shakira) - "Essa fantasia é em homenagem a geleia da Shakira, da música que fez sucesso e está arrebentando. Nós que somos mulheres poderosas não podemos mais aceitar essa situação. Então, em homenagem a música, criei a minha fantasia. Eu gastei uns 250 reais para fazer a fantasia".



Alessandra Siqueira e amigos (Piratas) - "Na verdade, nós vamos participar do Corso no caminhão e ele é temático. Estamos também querendo participar do concurso de fantasias. Essa é a primeira vez que viemos juntos, gastamos mais de R$ 700 com as nossas fantasias".

Grimald (Desenhista mascarado) - "Grimald foi um codinome que eu escolhi. A ideia é sair panfletando e conversando com quem participa do evento. Já fiz isso em outros eventos de anime, mas no Corso é a primeira vez, porque coincide um pouco o público. Meu trabalho envolve desenho a mão livre, caricaturas, retratos, cartuns, charge. Sempre levando a temática dos anos 80 e 90".

