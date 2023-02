Defesa Civil de Teresina alerta sobre descarte incorreto de lixo no Carnaval

Com a chegada do carnaval, um maior número de pessoas se encontram nas ruas da cidade em bloquinhos e festividades tradicionais desse período. Com isso, é comum que haja maior quantidade de lixo gerado, como latas de alumínio, garrafas de vidro, copos plásticos e pedaços de fantasia. Dessa forma, a Defesa Civil de Teresina faz um alerta para que a população fique atenta ao descarte do lixo, tendo em vista que o acúmulo de lixo é responsável por alagamentos e poluição dos rios, bem como pode contribuir para a proliferação de doenças.

Neste período do ano, quando as chuvas ficam mais intensas, o descarte irregular de lixo pode contribuir para agravar o problema das enchentes. Vale ressaltar ainda que, além de sobrecarregar a coleta e o armazenamento nos aterros sanitários, a sujeira feita durante as festas de carnaval pode se tornar um grande problema após.

(Foto: Arquivo O DIA)

A fim de reforçar a importância de a população descartar o lixo de maneira correta e manter a cidade limpa, a Defesa Civil recomenda que o lixo seja jogado nos pontos reservados durante os eventos nesse período festivo. Além disso, pensando na sustentabilidade, é interessante reciclar e reutilizar fantasias de carnavais passados.

A Defesa Civil orienta ainda que, em situações emergências, a população pode acionar o órgão através do telefone 199.



Confira outras orientações:

Durante as festas, procure a lata de lixo mais próxima;

Leve consigo uma sacola de papel ou plástico para descartar o lixo;

Caso não haja lixeiras, não jogue o lixo nas ruas: coloque-o na mochila ou bolsa e faça o descarte quando for possível;

Leve seu copo e ou garrafa para não utilizar copos plásticos e gerar mais lixo.

Com informações da Defesa Civil