Defesa Civil de Teresina registra aumento de 37% das ocorrências no mês de março

Devido às fortes chuvas que atingiram a capital do Piauí no mês de março, a Defesa Civil de Teresina registrou um aumento de 37,3% no número de ocorrências durante o período. Nos últimos 30 dias, foram realizados 122 atendimentos no município.

(Foto: Reprodução/PMT)

“Com o grande volume de chuvas, as ocorrências aumentaram e para isso estamos em um esforço coordenado entre as secretarias do município. Nossa prioridade é promover o atendimento da forma mais eficiente e rápida possível”, afirma o secretário da SEMDEF, Carlos Ribeiro.

Entre janeiro e março de 2023, a Defesa Civil de Teresina realizou 300 atendimentos. Segundo levantamento do órgão, as ocorrências estão concentradas em bairros das zonas Sul, Sudeste e Norte de Teresina. As pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade devem acionar a Defesa Civil Municipal através do número 199.

Veja os bairros mais afetados

Zona Sul

Vila da Paz, Promorar, Lourival Parente, Santo Antônio, Angelim e Cristo Rei.

Zona Sudeste

Dirceu, no Povoado Taboca do Pau Ferrado e no Conjunto Pedro Balzi.

Zona Norte

Poti Velho, Parque Brasil I, Parque Brasil III, Ocupação Lindalma Soares e Santa Maria da Codipi.

Defesa Civil de Teresina

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no