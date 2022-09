Denúncia: pontos de recarga do Setut cobram R$1 de clientes em pagamentos via Pix

Estudantes denunciaram ao PortalODIA.com que alguns pontos de recarga de passe de ônibus do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) estariam cobrando uma taxa de R$1 por cada pagamento feito na modalidade Pix. Segundo a denúncia, pelo menos dois pontos de Teresina estariam praticando essa cobrança: em uma papelaria próxima à Praça João Luís Ferreira e no Setut, Centro da Capital.



Segundo uma estudante universitária, na última sexta-feira (09) ela foi recarregar seu passe estudantil no ponto próximo à Praça João Luiz, onde funciona uma papelaria. Ao perguntar ao atendente do local se o pagamento poderia ser feito via Pix, o homem confirmou que sim, mas destacou que seria cobrada uma taxa de R$1.



(Foto: Reprodução)

“Eu perguntei porque estava sendo cobrado esse valor se a modalidade Pix é gratuita e não tem taxa. O homem da papelaria disse que era uma recomendação do Setut. Eu me recusei a pagar, fui até o banco sacar o dinheiro e voltei para fazer a recarga em espécie”, conta a jovem.



Outra estudante relatou ao PortalODIA.com que no Setut também é feita cobrança. Segundo a jovem, esse tipo de pagamento é irregular, já que nesta modalidade não é cobrado nenhum valor por parte dos bancos e operadoras. “Nem faz sentido cobrar taxas por Pix. O pessoal do Setut que faz isso”, pontua.

Setut já notificou pontos sobre cobrança irregular

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) informou que não há recomendação para cobrança superior, via pix/débito, ao valor determinado para recarga de passe de ônibus. A entidade reitera que notificou todos os postos de recarga de Teresina para suspenção de qualquer cobrança, além do valor estabelecido pelo poder público. A entidade recomenda o cumprimento efetivo das cláusulas contratuais.

