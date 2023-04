Desligamento programado de energia elétrica: saiba como se preparar

O desligamento programado é um serviço de manutenção preventiva na rede de energia elétrica de uma cidade. O processo tem como objetivo melhorar e otimizar a distribuição de energia e, para isso, é preciso interromper temporariamente o fornecimento nas residências. Em Teresina, a Equatorial Piauí deu início aos desligamentos programados na terça-feira, dia 25 de Abril, e seguem até o dia 3 de maio de 2023. Todas as zonas da cidade passarão pelo processo.

(Foto: Divulgação/Equatorial Piauí)

A ação geralmente dura de 3 a 4 horas e acontecem em um único turno. As famílias, instituições, comércios e indústrias são previamente comunicados a fim de que possam se preparar. Os desligamentos também são comunicados por meio do site da Equatorial, jornais impressos de grande circulação e, além disso, os clientes impactados são avisados por meio de impressos deixados em suas casas ou estabelecimentos.

“Trabalhamos de forma organizada para que as manutenções sejam realizadas com a maior brevidade possível e dentro do prazo, com possibilidade de serem finalizadas até mesmo antes do previsto”, explica o Gerente de Manutenção da Equatorial Piauí, Antônio Simões.

Para a segurança da população, ninguém deve mexer na rede elétrica durante os desligamentos, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Existem ainda algumas outras ações que podem ser tomadas antes e durante o processo de desligamento:

Recarregue seu celular antecipadamente;

Evite abrir sua geladeira ou freezer com frequência durante o desligamento;

Caso tenha portões eletrônicos, saiba como você pode usá-los manualmente;

Se você é um cliente com necessidades especiais e a manutenção está listada para seu endereço, por favor, entre em contato pelos nossos canais de atendimento e comunique formalmente a situação.

