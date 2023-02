Detran anuncia realização de exames práticos aos sábados

A diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), Luana Barradas, anunciou na tarde desta segunda-feira (13), que o órgão vai começar a realizar exames práticos aos sábados. A medida vai entrar em vigor a partir do dia 25 de fevereiro deste ano.



Foto: Arquivo O Dia

A decisão, segundo a diretora geral do Detran-PI, tem o objetivo reduzir a fila de espera por exames práticos em todo o estado.

“Visando reduzir as demandas de exames práticos, vamos abrir a partir do dia 25 deste mês bancas examinadoras aos sábados. A medida é urgente e vai iniciar após o carnaval, já que uma certa demanda esperando por uma vaga para realização da baliza”, destacou Luana Barradas.

A diretora-geral do Detran-PI ressaltou ainda que esta é apenas uma das várias novidades boas que o órgão vai anunciar nos próximos dias.

“Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais os serviços ofertados à população e garanto aos piauienses que ainda terão muitas coisas boas. O Detran-PI vai ser referência em agilidade e inovação”, finalizou a diretora-geral Luana Barradas.

