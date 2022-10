Dia das Crianças: veja opções de lazer para os pequenos em Teresina

O Dia das Crianças, comemorado nesta quarta- -feira (12), terá uma programação especial com atividades realizadas em parques de Teresina para toda a criançada. Confira abaixo o levantamento feito pelo O DIA com opções de lazer e entretenimento para os papais e mamães curtirem com os pequenos.

Parque da Criança

A partir das 8h da quarta-feira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) irá realizar o plantio de 350 mudas de hortaliças e plantas medicinais no Parque das Crianças, localizado na Avenida Raul Lopes, Ininga, próximo à Ponte da Primavera. A ação ecológica faz parte da Horta das Crianças, que contará também com a participação do Projeto Arandu - Saberes e Práticas com Abelhas, com roda de conversa sobre o tema e vivência com abelhas sem ferrão.

As comemorações serão estendidas para o sábado, dia 15 de outubro. O evento “Festa das Crianças”, acontece no Parque das Crianças das 8h às 13h e terá atividades como corte de cabelo infantil; pintura de rosto; artesanato de biscuit; oficinas de balões; bonecos da Disney; dança kids; recreação; instrução sobre higiene de saúde bucal; distribuição de frutas e instrução de educação no trânsito infantil.

Encontro dos Rios

O Encontro dos Rios, ao lado direito do monumento do Cabeça de Cuia, também é uma excelente opção de passeio para levar as crianças durante este feriado. O local que fica no bairro Poti Velho, zona Norte de Teresina, conta com mirante para apreciar o encontro entre os rios Poti e Parnaíba, um restaurante flutuante e quiosques com artesanato.

Além disso, é possível fazer um passeio de canoa. O barco possui capacidade para até sete pessoas, conta com coletes salva-vidas e o passeio tem duração de 15 minutos. O passeio custa R$ 10 (por pessoa) no Rio Poti e R$ 20 (por pessoa) no Rio Parnaíba. Crianças a partir de 7 anos pagam a taxa. O passeio é realizado aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h30.



(Foto: Assis Fernandes/O Dia)

