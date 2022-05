Dia das mães: comércio em Teresina deve funcionar até às 18h no sábado (07)

Devido ao Dia das Mães, o comércio do Centro e dos bairros de Teresina irão funcionar até às 18h do sábado (07), a fim de atender a demanda de clientes que querem garantir o presente das mães. A data é a segunda mais importante do ano em relação ao varejo e os lojistas estão otimistas para o aumento das vendas. Esta semana, a expectativa é de que as vendas aumentem de 3% a 5%, já que o comércio em Teresina e em todo o Piauí funciona sem restrições, diferente dos últimos dois anos.

Segundo Leonardo Viana, vice-presidente do Sindilojas/PI, é importante que os clientes façam suas compras em comércios locais, pois, ao comprar na região, o dinheiro continua circulando, ajudando no fortalecimento do varejo, empregabilidade e desenvolvimento socioeconômico da cidade.



"Nosso comércio possui uma grande diversidade de lojas dos mais variados segmentos. Então, se você vai presentear, busque algum estabelecimento local, pois além de contribuir com a economia, você pode levar o produto imediatamente para casa. Este ano, a procura está sendo bem direcionada para calçados, confecções e perfumaria, então, até sábado, ainda estaremos aguardando muitos clientes", diz Leonardo Viana.

Dia das Mães tem boas expectativas em relação às vendas (Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com o presidente do Sindilojas/PI, Tertulino Passos, a movimentação dos clientes nas lojas iniciou ainda na última semana de abril com a procura de produtos para presentear e pesquisa de preços. "Essa é uma data muito importante para a atividade comercial e os lojistas estão preparados para atender bem o consumidor, com expectativas positivas de fazer bons negócios e um crescimento em vendas. Cada loja tem sua estratégia para aumentar as vendas com promoções, descontos e facilidades no pagamento, dentre outros atrativos", ressaltou o presidente.

Um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, afirma que 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período. Em números absolutos, a expectativa é de que aproximadamente 127,2 milhões de brasileiros presenteie alguém este ano, o que deve movimentar uma cifra próxima de R$ 28,16 bilhões nos segmentos de comércio e serviços.



