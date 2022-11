Dia de Finados: Serviços essenciais de saúde funcionarão durante o feriado (02); saiba

Nesta quarta-feira (02) feriado nacional pelo Dia de Finados, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai manter funcionando os serviços de urgência e emergência. Estarão abertos os hospitais, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e SAMU. Também funcionarão amanhã cinco Unidades Básicas de Saúde: Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença.

(Foto: Arquivo/ ODIA)



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funcionará normalmente com médicos reguladores, operadores de rádio e telefonistas auxiliares de regulação médica. A frota do SAMU possui ambulâncias de suporte avançado, e básico além das motolâncias. A equipe do Centro de Zoonoses estará de plantão para recolhimentos de cães, gatos e atendimentos clínicos.

Na sede da FMS não tem expediente e nem no Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, por não fazer parte da rede ambulatorial. Por conta do Dia de Finados, 86 Unidades Básicas de Saúde (UBS), salas de vacina e a parte ambulatorial dos hospitais (marcação de consultas e exames) só voltam a atender a partir da próxima quinta-feira (03).

