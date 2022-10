Dia de Nossa Senhora Aparecida: após dois anos, Festa da Mãe de Deus retorna em Teresina

Após dois anos de pandemia da Covid-19, a Festa da Mãe de Deus retorna em Teresina. O evento, que está em sua 16ª edição, acontece no dia 12 de outubro em alusão ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Com o tema “Maria, conserva-nos em comunhão”, os fiéis sairão em caminhada pela Avenida Frei Serafim.

A programação terá início às 6h30 com a celebração da Santa Missa campal ao lado da Igreja São Benedito, seguida de procissão pela Avenida Frei Serafim até o Centro Pastoral Paulo VI, finalizando com a coroação de Nossa Senhora Aparecida.



(Foto: Divulgação/ Arquidiocese de Teresina)

A Festa da Mãe de Deus representa uma expressão pública de fé e é um momento de grande unidade entre a Arquidiocese de Teresina e a igreja particular de todo o Brasil. Segundo Fernando Alencar, membro da organização da Festa da Mãe de Deus, o tema deste ano foi escolhido visto que Maria ajuda a todos no crescimento da fé e da comunhão. “A escolha do tema foi no sentido de que Maria é a intercessora junto ao seu filho Jesus nos concedendo o amadurecimento da fé”, explicou.

Durante o percurso, haverá recitação do terço com parada em cada início de mistério em alguns pontos devidamente sinalizados e montados para esse momento, como a Residência Episcopal, em frente ao Hospital Getúlio Vargas (HGV) e ao 2º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro (BEC).



A expectativa para este ano é que todos estejam de corações abertos para participar deste importante momento, conforme externou o padre Fábio Fernandes, coordenador da festa da Mãe de Deus na Arquidiocese. “Espero que todos estejam desejosos de participar deste momento tão bonito no qual publicamente professamos a nossa fé em Cristo e renovamos a certeza de que Maria caminha conosco rumo a convivência e a experiência do céu”, destacou o sacerdote.



As camisas com o tema da festa podem ser adquiridas no Centro Pastoral Paulo VI (turno manhã) e nas Paróquias da Arquidiocese de Teresina. Toda a comunidade de fé é convidada a participar da celebração em agradecimento à Mãe de Deus.



