Dia do Comerciário: frota de ônibus de Teresina será reduzida em 30%

Os teresinenses têm sofrido com a falta de ônibus nos últimos feriados e na próxima segunda-feira (24) a situação deve se repetir. Isso porque a frota do transporte coletivo da capital será reduzida em 30% no Dia do Comerciário. A informação foi confirmada à reportagem do Portalodia.com por meio de nota pela Strans (Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina).





Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o comunicado, na próxima segunda-feira (24), “a ordem de serviço determinada aos Consórcios que operam o transporte público será de 70%”. Esta porcentagem corresponde a 191 veículos distribuídos e circulando pelas ruas de Teresina durante o feriado. A ordem de serviço se aplica e deverá ser seguida por todos os quatro consórcios que operam o setor na capital.

Procurado pela reportagem de O Dia, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) disse que disponibilizará a frota de ônibus que atenda às necessidades dos passageiros e que a Strans é quem deve emitir a ordem de serviço que defina as linhas e o quantitativo de ônibus.

