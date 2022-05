Dia do Trabalhador: 1º de maio é marcado por manifestações em todo país

O Dia do Trabalhador, celebrado neste 1º de maio, foi marcado por inúmeros protestos em todo o país. Os atos realizados foram contrários e favoráveis ao governo.



Em Teresina, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na Ponte Estaiada, zona Leste da Capital, com faixas e bandeiras do Brasil em apoio às ações do presidente. O ato reuniu centenas de pessoas, que destacavam defender a pátria e a família tradicional, e teve início às 9h.



Brasília

Em Brasília, manifestantes ocuparam o gramado de frente ao Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, e caminharam junto com o presidente Jair Bolsonaro, que participou do evento durante cerca de 10 minutos. Bolsonaro não fez discursos, mas transmitiu imagens em suas redes sociais.



A capital federal também foi palco de atos de centrais sindicais, pelo Dia do Trabalho.



Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, manifestantes pedem melhorias nas condições de emprego e de salários no Brasil. No Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, o ato em defesa dos direitos dos trabalhadores foi convocado por sindicatos e organizações. Em Copacabana, ocorreu um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em Niterói, também houve outra manifestação pró-governo, com a presença do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).



São Paulo

Em São Paulo, os atos do Dia do Trabalhador foram realizados na Praça Charles Miller, no bairro do Pacaembu, onde um palco foi montado para receber os representantes sindicais, convidados e artistas.



Os discursos e apresentações começaram pela manhã. Entre os assuntos abordados na manifestação, os trabalhadores presentes pediram políticas de valorização do salário-mínimo, geração de renda e emprego e ampliação de direitos sociais, incluindo para trabalhadores autônomos e de aplicativo.



Já a Avenida Paulista foi fechada para receber manifestantes pró-governo. Os manifestantes pedem a defesa da liberdade de expressão.



