Dia dos Pais: comércio do centro de Teresina terá horário estendido no sábado (13)

O Dia dos Pais será comemorado no próximo domingo (14) e o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) informou que o comércio da capital poderá estender o horário de funcionamento na véspera, sábado (13), até às 18h. Tanto nas lojas do Centro da capital como nos bairros.

Segundo a nota divulgada pelo Sindilojas, a medida visa atender os clientes que deixarão para garantir o presente dos pais na última hora. Já os três shoppings funcionarão normalmente no sábado, em seus respectivos horários. E no domingo haverá algumas alterações de funcionamento (ver lista abaixo).

(Foto: Otávio Neto/ODIA)



Os horários de funcionamento do comércio podem ser conferidos semanalmente nas redes sociais do Sindilojas: instagram (@sindilojaspiaui).

Confira os horários de funcionamento dos Shoppings da capital:

Teresina Shopping

Sábado: 10h às 22h

Domingo: 14h às 20h

Riverside Shopping

Sábado: 9h às 21h

Domingo: horários variam de acordo com o ponto comercial (varejo e quiosques não funcionarão)

Shopping Rio Poty

Sábado: 10h às 22h

Domingo: cinema, parques e alimentação - 12h às 22h; lojas das 14h às 21h.

